الأرصاد: متوقع انخفاضات جديدة في درجة الحرارة بداية من الأربعاء

توقع محمود شاهين رئيس مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد انخفاضات جديدة في درجة الحرارة بداية من الأربعاء.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وبشأن تطورات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، أكد أن طقس الغد سيكون بارد خلال فترات النهار، وشديد البرودة ليلًا، وتتزايد فرص الأمطار متوقع من متوسط إلى غزير على السواحل الشمالية.



وتوقع أن تشهد البلاد انخفاضات أخرى في درجة الحرارة بدءا من يوم الأربعاء والخميس، حيث تصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 13 درجة مئوية والصغرى تصل لـ5 درجات، و نشاط الرياح يزيد من الشعور بالبرودة.

وقال إن الموجة الحالية ستنتهي مع نهاية شهر يناير.



وكشف أن أكثر الأماكن التي ستشهد انخفاض في درجات الحرارة ستكون منطقة وسط سيناء يليها محافظات شمال الصعيد، وأكثر مكان دافئ هو جنوب الصعيد والأقصر وأسوان.



وحول دراسة الأرصاد لتغيير توصيف مناخ مصر القديم بأنه حار جاف صيفاً دافيء ممطر شتاء قال شاهين : “مع التغيرات المناخية رأينا إنه يكون فيه دراسة لطقس مصر، وهناك لجنة قائمة تدرس توصيف مناخ مصر، وربما نغير توصيف “حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء”، ولم نصل إلى توصيف محدد، لتعقب الحديدي مازحة : لازم نتأقلم ونبقى زي الدب القطبي.