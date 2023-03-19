الأرصاد: فصل الربيع يبدأ الثلاثاء ويشهد تقلبات جوية حادة وسريعة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا حول وصف المناخ خلال فصل الربيع على جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يبدأ فصل الربيع يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس الجارى على أن يستمر لمدة 3 أشهر.

وأضافت الأرصاد، أن الربيع هو فصل إنتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف، كما يتسم مناخ فصل الربيع بالإعتدال في درجات الحرارة بمعظم الأحيان.

وأشارت إلى أنه عادة ما يشهد هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة إذ تتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف برياح الخماسين، والتى تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق.

ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة وانخفاض ملحوظ في نسب الرطوبة، ثم يحدث انقلاب حراري وإنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي ذلك إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

ونوهت الأرصاد، بأن هناك نشاط أحيانا لمنخفض البحر الأحمر (السودان الموسمي) ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء مما يؤدي ذلك إلى سقوط الأمطار التى قد تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.

ولفتت الأرصاد، إلى أن هذا البيان يعد إجراء إحترازي لوصف معالم فصل الربيع لأخذ الإستعدادت المبكرة والإحتياطات اللازمة، وسوف يتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الإستقرار المتوقعة خلال هذا الفصل قبل حدوثها بوقت كافي.