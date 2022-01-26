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«الأرصاد»: غطاء كثيف من السحب المتوسطة والمنخفضة على مختلف الأنحاء يصاحبه أمطار

انخفاض في درجات الحرارة
دعاء محمود 11:08 ص, الأربعاء, 26 يناير 22 11:08 ص, الأربعاء, 26 يناير 22

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أفادت الأرصاد الجوية، بأن هناك غطاء كثيفا من السحب المتوسطة والمنخفضة يمنع سطوع الشمس على مختلف الأنحاء يصاحبه سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على المحافظات الساحلية مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق.

وأضافت الأرصاد أن الأمطار تكون متوسطة الشدة على باقي المحافظات الداخلية تصل خفيفة على شمال الصعيد ومع التقدم في الوقت تصل الأمطار إلى شرق البلاد وسيناء.

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وأطلقت الأرصاد الجوية، صباح اليوم الأربعاء، تحذيرا عن تأثير الخلايا الرعدية على السواحل الغربية (الإسكندرية-سيدى عبد الرحمن -مطروح -بلطيم )ومناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر وتكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا ومناطق من الوجه البحرى وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

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بقلم دعاء محمود

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