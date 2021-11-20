لايف

الأرصاد عن حالة الطقس: تجدد الأمطار على القاهرة الكبرى والإسكندرية الأكثر تضررا (فيديو)

بين متوسطة وغزيرة وأحيانا تكون رعدية
محمد مجدي 7:19 م, السبت, 20 نوفمبر 21 7:19 م, السبت, 20 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس في المحافظات الشمالية الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد مستمرة بها الأمطار ومتفاوتة الشدة بين متوسطة وغزيرة وأحياناً تكون رعدية .

وأضافت شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج “صالة التحرير” على فضائية “صدى البلد” أن محافظات الوجه البحري كافة تعرضت للأمطار مصحوبة بضربات البرق والرعد ومحافظات القاهرة الكبري وهي القاهرة والقليوبية والجيزة تعرضت لسقوط أمطار متفاوتة الشدة بين متوسطة وخفيفة .

اقرأ أيضا  تعرف على أماكن سقوط الأمطار غدًا السبت.. مصحوبة بحبات البرد

وتابعت: إن الأمطار توقفت حاليا وستتجدد خلال الساعات القادمة، مشيرة إلي أنه من ساعة إلى ساعتين من الآن ستجدد الأمطار على منطقة القاهرة الكبري ، وهي الأقل كثافة في سقوط الأمطار .

وأوضحت شاكر أن الأمطار ستمتد الي شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، كما أن العواصف الترابية أثرت على الطرق المؤدية إلي شمال الصعيد ، لافتة إلي أن العواصف الترابية لن تستمر، بينما الأمطار مستمرة في المحافظات الساحلية .

اقرأ أيضا  درجات الحرارة غدا فى القاهرة 20 للعظمي.. وتراجع حدة عدم استقرار الطقس

وقالت إن محافظة الإسكندرية تشهد سقوط أمطار منذ ليلة أمس بشكل متواصل وقد تتوقف الأمطار عدة دقائق لتعود مرة أخرى مصحوبة بالبرق والرعد، وايضا بورسعيد ودمياط .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

«الأرصاد الجوية» تكشف موعد انتهاء الأمطار في المحافظات (فيديو)

محمد مجدي 7:38 م, السبت, 20 نوفمبر 21

تعطيل الدراسة في 8 محافظات غدا الأحد لسوء الأحوال الجوية

جهاد سالم 7:30 م, السبت, 20 نوفمبر 21

الحكومة تنفي تعطيل الدراسة في جميع مدارس وجامعات القاهرة غدا

المال - خاص 7:09 م, السبت, 20 نوفمبر 21

أسعار العملات الرقمية تتراجع جراء عمليات جني الأرباح

أيمن عزام 6:48 م, السبت, 20 نوفمبر 21

لعدم استقرار الطقس .. محافظ القليوبية يقرر تعطيل الدراسة غدا

أحمد إسماعيل 6:41 م, السبت, 20 نوفمبر 21

درجات الحرارة غدا فى القاهرة 20 للعظمي.. وتراجع حدة عدم استقرار الطقس

عصام عميرة 6:17 م, السبت, 20 نوفمبر 21