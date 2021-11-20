الأرصاد عن حالة الطقس: تجدد الأمطار على القاهرة الكبرى والإسكندرية الأكثر تضررا (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس في المحافظات الشمالية الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد مستمرة بها الأمطار ومتفاوتة الشدة بين متوسطة وغزيرة وأحياناً تكون رعدية .

وأضافت شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج “صالة التحرير” على فضائية “صدى البلد” أن محافظات الوجه البحري كافة تعرضت للأمطار مصحوبة بضربات البرق والرعد ومحافظات القاهرة الكبري وهي القاهرة والقليوبية والجيزة تعرضت لسقوط أمطار متفاوتة الشدة بين متوسطة وخفيفة .

وتابعت: إن الأمطار توقفت حاليا وستتجدد خلال الساعات القادمة، مشيرة إلي أنه من ساعة إلى ساعتين من الآن ستجدد الأمطار على منطقة القاهرة الكبري ، وهي الأقل كثافة في سقوط الأمطار .

وأوضحت شاكر أن الأمطار ستمتد الي شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، كما أن العواصف الترابية أثرت على الطرق المؤدية إلي شمال الصعيد ، لافتة إلي أن العواصف الترابية لن تستمر، بينما الأمطار مستمرة في المحافظات الساحلية .

وقالت إن محافظة الإسكندرية تشهد سقوط أمطار منذ ليلة أمس بشكل متواصل وقد تتوقف الأمطار عدة دقائق لتعود مرة أخرى مصحوبة بالبرق والرعد، وايضا بورسعيد ودمياط .