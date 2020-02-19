الأرصاد: طقس غد الخميس معتدل على أغلب الأنحاء

يسود البلاد، غدًا الخميس، طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة في الصباح على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحالة الرياح معتدلة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس على السواحل الشمالية الغربية معتدل، ونشاط للرياح على أقصى الغرب تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح معتدلة.

وعن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فالطقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، أما طقس شمال الصعيد مل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

الجدير بالذكر أن حالة الطقس اليوم الأربعاء، مائلة للبرودة نهارًا شديدة البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري، أما حالة الرياح معتدلة.

وعن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فمعتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح بين 2 و2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وتشهد القاهرة درجات حرارة عظمى 17، والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18، والصغرى 12 درجة.