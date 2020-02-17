الأرصاد: طقس غد الثلاثاء شديد البرودة ليلًا.. وأمطار رعدية على بعض المناطق

يشهد طقس -غدًا الثلاثاء- استمرار لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار الخفيفة إلي المتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبري، والرياح معتدلة، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن الطقس علي الوجه البحري مائلًا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وأضاف الخبراء أن الطقس على السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وعن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فالطقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، أما شمال الصعيد معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وبالنسبة لجنوب الصعيد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.