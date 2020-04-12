لايف

الأرصاد: طقس غد الإثنين شديد البرودة ليلا والصغرى 15 درجة على القاهرة

معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري
دعاء محمود 4:17 م, الأحد, 12 أبريل 20 4:17 م, الأحد, 12 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الغد الإثنين، علي القاهرة الكبري والوجه البحري، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وأضافت الهيئة أن طقس السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديدة البرودة ليلا، وتظهر شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا معتدلا نهارًا بارد ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

أما حالة الطقس علي شمال الصعيد، فمعتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا بارد ليلا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين، على القاهرة الصغرى 15 والعظمى 25 والإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21، أما شرم الشيخ الصغري 18 والعظمى 28.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم الأحد 12-4-2020 في مصر

دعاء محمود 12:21 ص, الأحد, 12 أبريل 20

الأرصاد: طقس الأحد معتدل.. والصغرى 14 درجة في القاهرة

دعاء محمود 4:14 م, السبت, 11 أبريل 20

حالة الطقس اليوم السبت 11-4-2020 فى مصر

دعاء محمود 8:19 ص, السبت, 11 أبريل 20

طقس غد السبت .. شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على السواحل

دعاء محمود 3:54 م, الجمعة, 10 أبريل 20

حالة الطقس اليوم الجمعة 10-4-2020 في مصر

دعاء محمود 9:54 ص, الجمعة, 10 أبريل 20

طقس غد الجمعة .. أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلا

دعاء محمود 4:35 م, الخميس, 9 أبريل 20