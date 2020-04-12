الأرصاد: طقس غد الإثنين شديد البرودة ليلا والصغرى 15 درجة على القاهرة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الغد الإثنين، علي القاهرة الكبري والوجه البحري، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وأضافت الهيئة أن طقس السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديدة البرودة ليلا، وتظهر شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا معتدلا نهارًا بارد ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

أما حالة الطقس علي شمال الصعيد، فمعتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا بارد ليلا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين، على القاهرة الصغرى 15 والعظمى 25 والإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21، أما شرم الشيخ الصغري 18 والعظمى 28.