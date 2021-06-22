«الأرصاد»: طقس شديد الحرارة غدا نهارا على جنوب البلاد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا جديدا فى درجات الحرارة غدا الأربعاء، وتسجل درجة الحرارة فى القاهرة 36 للعظمي و22 للصغري، وترتفع إلى 37 درجة وقت الظهيرة، مع تحذير للتعرض المباشر لأشعة الشمس، مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة بسرعة 15 عقدة.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 30 للعظمي و20 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 22 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و22 للصغري.

الطقس في القاهرة غدا

وذكرت الأرصاد الجوية، أن مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس حار نهار ولطيف ليلا، فيما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا ولطيف ليلا.

وتابعت الأرصاد أن مدن جنوب البلاد وجنوب سيناء تشهد غدا طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تسجل سرعة الرياح غدا الأربعاء 15 عقدة على القاهرة، والسواحل الشمالية تبلغ 14 عقدة، وشمال الصعيد 18 عقدة، وجنوب الصعيد 12 عقدة.

درجات الحرارة غدا فى بورسعيد

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 31 للعظمي و23 للصغري، ودمياط 30 للعظمي و21 للصغري، والزقازيق 34 للعظمي و22 للصغري، والمنصورة 34 للعظمي 21 للصغري، والسويس 33 للعظمي و 21 للصغري.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طابا 33 للعظمي و20 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و17 للصغري، والطور 34 للعظمي و24 للصغري، وشرم الشيخ 38 للعظمي و28 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و27 للصغري.

وذكرت أن درجة الحرارة فى الفيوم 36 للعظمي و22 للصغري، وبني سويف 37 للعظمي و21 للصغري، والمنيا 37 للعظمي و23 للصغري، وأسيوط 39 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى أسوان

وتصل درجات الحرارة فى أسوان إلى 42 للعظمي و 26 للصغري، وإدفو 43 للعظمي و 26 للصغري، والأقصر 41 للعظمي و25 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و26 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا