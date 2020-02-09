الأرصاد : طقس شديد البرودة وأمطار على الوجه البحري والقاهرة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد الأحد طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء مع فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة، ومتوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وقال خبراء الهيئة أن تنشط الرياح تنشط كافة الأنحاء، وتؤدي إلى اضطرابات الملاحة البحرية في السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء و الغردقة وشمال وجنوب الصعيد و حلايب وشلاتين.

وعن حالة البحرالمتوسط توقع الخبراء أن تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وأن تصبح وحالة البحرالأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 3.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.