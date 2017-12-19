الأرصاد: طقس دافىء نهارا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

المال - خاصيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء شمالاً حتى الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة جنوبًا نهارًا بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال ا



المال – خاص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء شمالاً حتى الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة جنوبًا نهارًا بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 23

وسط الدلتا 17 23

الإسكندرية 14 22

بلطيم 14 22

مطروح 13 20

السلوم 12 19

سيوة 12 21

بورسعيد 16 21

دمياط 15 21

العريش 13 23

رفح 12 22

الإسماعيلية 15 24

السويس 15 24

رأس سدر 14 23

نخل 8 25

نويبع 17 27

طابا 15 26

كارتين 18 23

الطور 13 25

شرم الشيخ 17 27

الغردقة 13 27

مرسى علم 14 27

الفيوم 12 25

بنى سويف 12 25

المنيا 10 26

أسيوط 10 26

سوهاج 10 28

قنا 11 30

الأقصر 12 30

أسوان 13 31

أبو سمبل 13 30

الوادى الجديد 13 28

شلاتين 18 28

أبو رماد 18 28

رأس حدربة 19 29

حلايب 19 27