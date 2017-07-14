الأرصاد: طقس حار على محافظات مصر.. والعظمى بالقاهرة 39

المال - خاطرتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الجمعة، ارتفاعًا طفيفًا فى درجات الحرارة ليسود طقس حار للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا ع



المال – خاطر

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الجمعة، ارتفاعًا طفيفًا فى درجات الحرارة ليسود طقس حار للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 39 درجة، والصغرى 26 والإسكندرية 33 والصغرى 25، ومطروح 31 والصغرى 22.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة أيضًا وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 39

الإسكندرية 25 33

مطروح 22 31

بورسعيد 26 33

دمياط 25 34

بلطيم 25 34

الإسماعيلية 25 39

السويس 26 40

العريش 23 35

نخل 21 39

طابا 24 39

الطور 26 34

مرسى علم 27 37

الغردقة 28 38

شرم الشيخ 30 40

رفح 22 34

كاترين 23 36

سيوة 22 40

المنيا 25 39

الفيوم 25 39

رأس سدر 26 37

أبوسمبل 25 42

وسط الدلتا 25 38

أسيوط 25 40

سوهاج 28 40

الأقصر 29 42

أسوان 28 42

شلاتين 29 45

حلايب 29 42

الوادي الجديد 26 41

قنا 28 41

نويبع 29 37

السلوم 21 34