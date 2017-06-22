الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى فى القاهرة 33

المال - خاصيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الوجه البحري، حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا. تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار على السوا



المال – خاص يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الوجه البحري، حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.



تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.



قالت هيئة الأرصاد، فى بيان لها، إن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء تثير الرمال والأتربة كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





بالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :



الصغرى العظمى القاهرة 22 33 الإسكندرية 23 29 مطروح 23 27 بورسعيد 23 29 دمياط 23 29 بلطيم 24 30 الإسماعيلية 22 33 السويس 22 34 العريش 20 30 نخل 17 32 طابا 18 34 الطور 24 30 مرسى علم 27 36 الغردقة 28 37 شرم الشيخ 29 38 رفح 19 29 كاترين 20 30 سيوة 21 34 المنيا 23 34 الفيوم 23 34 رأس سدر 24 34 أبوسمبل 27 42 وسط الدلتا 22 33 أسيوط 24 35 سوهاج 28 36 الأقصر 29 40 أسوان 29 42 شلاتين 27 40 حلايب 29 38 الوادى الجديد 28 38 قنا 29 39 نويبع 26 34 السلوم 19 27