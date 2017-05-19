الأرصاد: طقس اليوم لطيف على أغلب الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 29

المال - خاص تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف شمالًا حتى الوجه البحري والقاهرة ، معتدل على شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق



المال – خاص



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف شمالًا حتى الوجه البحري والقاهرة ، معتدل على شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربةً وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف متر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على المحافظات والمدن المختلفة:-

القاهرة 21 29

الإسكندرية 20 25

مطروح 18 24

بورسعيد 22 26

دمياط 22 25

الإسماعيلية 17 31

السويس 17 31

العريش 15 28

الغردقة 23 36

شرم الشيخ 25 36

المنيا 20 32

الفيوم 20 30

وسط الدلتا 20 29

الدقهلية 17 31

أسيوط 20 34

سوهاج 25 35

الأقصر 27 40

أسوان 29 41

الوادي الجديد 25 37

قنا 27 38