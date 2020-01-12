الأرصاد : طقس اليوم شديد البرودة ليلًا على جميع الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكون الأحد شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق، وأن يكون الطقس مائل للبرودة على جميع الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.

كما توقع خبراء الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة ، و ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر و نصف ، و الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية ، أما حالة البحرالأحمر فتكون معتدلة ، و ارتفاع الموج فيه من متر و نصف إلى مترين ، و الرياح السطحية شمالية شرقية .

يذكر أن خبراء الهيئة ذكروا أن حالة الطقس اليوم الجمعة، تشهد تساقطا للأمطار الغزيرة والرعدية علي السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وتصل للقاهرة خفيفة إلي متوسطة ومناطق متفرقة من شمال الصعيد.

وتشهد حالة الطقس اليوم نشاطا للرياح على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد وتزيد من الإحساس بالبرودة.

وعن حالة البحر المتوسط معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلي شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من مترين إلي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



