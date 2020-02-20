الأرصاد : طقس الغد مائل للدفء.. ورياح مثيرة للأتربة على مناطق متفرقة

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس الغد الجمعة مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع وجود شبورة في الصباح، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والتي تشهد سقوطا للأمطار الخفيفة علي مناطق متفرقة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس على السواحل الشمالية الغربية مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتسقط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق متفرقة، كما تنشط الرياح التي تؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية.

وأضاف الخبراء أن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة ورياح نشطة.

وعن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فالطقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، أما طقس شمال الصعيد مل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.