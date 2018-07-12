الأرصاد: طقس الخميس 12 /7 مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

وكالاتيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبه

وكالات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبخصوص حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 24 34

وسط الدلتا 23 34

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 32

مطروح 24 30

السلوم 20 29

سيوة 23 36

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

العريش 22 32

رفح 22 32

الإسماعيلية 22 34

السويس 23 34

رأس سدر 24 36

نخل 19 33

نويبع 26 36

طابا 23 33

كاترين 20 32

الطور 25 34

شرم الشيخ 28 38

الغردقة 27 39

مرسي علم 28 36

الفيوم 23 34

بنى سويف 23 34

المنيا 23 34

أسيوط 24 35

سوهاج 24 36

قنا 25 37

الأقصر 26 38

أسوان 27 39

أبوسمبل 28 38

الوادى الجديد 26 38

شلاتين 27 36

أبو رماد 28 35

راس حدربة 29 34

حلايب 29 34