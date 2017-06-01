الأرصاد: طقس الخميس معتدل.. والعظمى فى القاهرة 33

المال - خاص توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الخميس 1 يونيو، طقس ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة على اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺣﺎر ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮارة على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ. وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ في اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮ



المال – خاص

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الخميس 1 يونيو، طقس ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة على اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺣﺎر ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮارة على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ.

وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ في اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﺪن اﻟﻘﻨﺎة.

واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب البلاد وﺟﻨﻮب ﺳﻴﻨﺎء ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل و الأتربة، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺸﻂ على ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ واﻟﺒﺤﺮ الأﺣﻤﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إلى اﺿﻄﺮاب الملاحة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج به من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:



الصغرى العظمى



القاهرة 21 33



الإسكندرية 20 28



مطروح 19 27



بورسعيد 21 27



دمياط 22 27



بلطيم 20 27



الإسماعيلية 20 33



السويس 21 34



العريش 18 28



نخل 15 30



طابا 17 31



الطور22 30



مرسى علم 26 32



الغردقة 27 34



شرم الشيخ 27 35



رفح 17 27



كاترين 16 28



سيوة 23 35



المنيا 22 36



الفيوم 22 36



رأس سدر 22 30



أبوسمبل 29 43



وسط الدلتا 21 33



أسيوط 26 37



سوهاج 27 38



الأقصر 27 44



أسوان 28 44



شلاتين 28 38



حلايب 28 36



الوادى الجديد 28 42



قنا 27 43



نويبع 27 31



السلوم 17 27