الأرصاد: طقس الخميس معتدل نهارًا.. لطيف ليلًا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد الصعيد، وشديد الحرارة على جنوبي البلاد نهارًا لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق متفرقة وعلى خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين المتر إلى المتر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية..أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 33

الإسكندرية 20 26

مطروح 19 25

بورسعيد 21 24

دمياط 21 24

بلطيم 21 25

الإسماعيلية 23 33

السويس 24 33

العريش 16 28

نخل 15 34

طابا 17 35

الطور 22 38

مرسى علم 22 33

الغردقة 22 39

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شرم الشيخ 23 38

رفح 14 28

كاترين 17 33

سيوة 20 33

المنيا 20 35

الفيوم 22 34

رأس سدر 21 34

أبوسمبل 23 43

وسط الدلتا 22 32

أسيوط 21 36

سوهاج 23 38

الأقصر 23 42

أسوان 25 44

شلاتين 25 36

حلايب 26 33

الوادى الجديد 21 42

قنا 23 42

نويبع 22 33

السلوم 16 27