الأرصاد: طقس الجمعة معتدل.. والعظمى في القاهرة 20

المال - خاص توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد وتتكاثر السحب



المال – خاص



توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكوت خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

وسط الدلتا 11 20

الإسكندرية 10 19

بلطيم 13 20

مطروح 10 18

السلوم 09 20

سيوة 08 20

بورسعيد 14 20

دمياط 13 20

العريش 09 19

رفح 08 18

الإسماعيلية 09 21

السويس 08 21

رأس سدر 11 20

نخل 03 20



نويبع 13 21

طابا 12 21

كاترين 07 20

الطور 10 22

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 12 25

مرسى علم 13 23

الفيوم 10 21

بنى سويف 08 21

المنيا 06 20

أسيوط 07 23

سوهاج 07 20

قنا 08 24

الأقصر 08 25

أسوان 11 26

أبوسمبل 11 26

الوادى الجديد 08 24

شلاتين 17 26