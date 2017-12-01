الأرصاد: طقس الجمعة مائل للدفء.. والعظمى بالقاهرة 24

المال - خاصيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والتي تصل لحد الضباب على بعض الطرق مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية يصاحب ذلك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. ويسود طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة في



المال – خاص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والتي تصل لحد الضباب على بعض الطرق مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية يصاحب ذلك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.



ويسود طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره وتظهر السحب لمنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل ارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين إما حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر وحالة الرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 24

وسط الدلتا 13 23

الإسكندرية 13 23

بلطيم 13 23

مطرح 9 24

السلوم 9 25

سيوة 5 25

بروسعيد 16 23

دمياط 16 23

العريش 10 23

رفح 10 23

الإسماعيلية 11 24

السويس 12 25

رأس سدر 13 26

نخل 4 21

نويبع 18 24

طابا 12 23

كارتين 4 18

الطور 15 24

شرم الشيخ 20 25

الغردقة 16 26

مرسى علم 17 25

الفيوم 11 24

بنى سويف 11 24

المنيا 10 24

أسيوط 8 24

سوهاج 10 24

قنا 10 25

الأقصر 11 25

أسوان 12 26

أبو سمبل 11 24

الوادي الجديد 9 24

شلاتين 17 28

أبو رماد 18 27

رأس حدربة 19 26

حلايب 19 26