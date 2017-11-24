الأرصاد: طقس الجمعة مائل للدفء.. والعظمى بالقاهرة 20

المال - خاص توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للدفء، اليوم الجمعة، على أغلب الأنحاء نهارًا، مائل للبرودة فى أول الليل، بارد فى آخره. وأشاروا إلى أن الرؤية فى الشبورة المائية، تقل على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كذلك على الجانب الآخر تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السوا



المال – خاص

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للدفء، اليوم الجمعة، على أغلب الأنحاء نهارًا، مائل للبرودة فى أول الليل، بارد فى آخره.

وأشاروا إلى أن الرؤية فى الشبورة المائية، تقل على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كذلك على الجانب الآخر تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

وعن الرياح؛ أوضحوا أن أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على البحر الأحمر؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ فهي خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف المتر، ومعتدلة إلى مضطربة فى البحر الأحمر، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على كليهما شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 20

وسط الدلتا 14 20

الإسكندرية 15 21

بلطيم 13 21

مطرح 13 20

السلوم 9 20

سيوة 8 21

بورسعيد 15 21

دمياط 15 21

العريش 13 21

رفح 13 20

الإسماعيلية 11 21

السويس 12 22

رأس سدر 13 21

نخل 6 18

نويبع 15 22

طابا 14 19

سانت كاترين 5 16

الطور 16 22

شرم الشيخ 16 23

الغردقة 15 24

مرسى علم 16 24

الفيوم 10 21

بني سويف 10 21

المنيا 9 21

أسيوط 10 22

سوهاج 12 22

قنا 12 23

الأقصر 14 24

أسوان 15 25

أبوسمبل 13 24

الوادي المحدث 13 23

شلاتين 17 26

أبورماد 18 25

رأس حدربة 18 24

حلايب 19 24