الأرصاد : طقس الجمعة حار رطب نهارًا يصاحبه شبورة مائية

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدًا الجمعة، حار رطب نهارًا لطيف ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، علي القاهرة الكبري الوجه البحري، حيث ما زالت البلاد تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي.

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية، فمعتدل نهارًا لطيف ليلًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من جنوب سيناء.

وعلي شمال الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، وعلي جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا والرياح معتدلة.

القاهرة تسجل 38 درجة عظمي

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، القاهرة العظمى 38 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 23.

وشرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27، ودمنهور العظمى 31 والصغرى 23.

وتسجل درجة الحرارة الجمعة في محافظة أسوان 41 درجة للعظمي و 28 للصغري فيما تسجل محافظة قنا 42 درجة للعظمي و 28 للصغري، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمي تصل إلى 39 والصغري 22.

نسبة الرطوبة

وأفادت هيئة الأرصاد، بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبري والوجه البحري 75 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغرى.

طقس اليوم الخميس

وتشهد البلاد اليوم الخميس، طقسا حارا رطبا نهارًا لطيفا ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وعلي السواحل الشمالية، تشهد حالة الطقس طقسا معتدلا نهارًا لطيفا ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من جنوب سيناء، وتؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس.

فيما يكون طقس شمال الصعيد، فشديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا والرياح معتدلة.

وعن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1 إلي 1.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر.