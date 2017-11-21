الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للبرودة.. والعظمى في القاهرة 21

المال - خاص يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، دافىء على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره. وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تن



المال – خاص



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، دافىء على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وعلى البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وعلى مدينتى حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط الأمطار.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 21

وسط الدلتا 15 21

الإسكندرية 12 20

بلطيم 15 21

مطروح 12 21

السلوم 11 20

سيوة 12 21

بورسعيد 18 21

دمياط 18 20

العريش16 21

رفح 15 20

الإسماعيلية 15 22

السويس 16 22

رأس سدر 15 24

نخل 10 19

نويبع 20 23

طابا 14 21

كاترين 09 17

الطور 18 24

شرم الشيخ 21 26

الغردقة 19 25

مرسى علم 20 26

الفيوم 14 23

بنى سويف 14 23

المنيا 10 22

أسيوط 11 23

سوهاج 13 24

قنا 14 24

الأقصر 16 25

أسوان 17 25

أبوسمبل 17 26

الوادى الجديد 14 24

شلاتين 26 30

أبو رماد24 29

رأس حدربة 24 28

حلايب 23 27