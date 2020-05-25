الأرصاد: طقس الثلاثاء لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا والعظمي بالقاهرة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا الثلاثاء، لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، علي القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وقالت الهيئة إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، كما تنشط الرياح علي بعض المناطق من جنوب سيناء مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وعلى شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وشبورة خفيفة صباحا، بينما يكون طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على القاهرة، فإن الصغرى 18 والعظمى 32 والإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 26.

أما شرم الشيخ، الصغرى 23، والعظمى 35، والغردقة الصغري 23 والعظمى 35، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 30.