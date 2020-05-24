الأرصاد: طقس الإثنين لطيف وشبورة صباحًا والعظمى بالقاهرة 28 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد الإثنين، لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، مع شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

وقالت الهيئة إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، كما تنشط علي بعض المناطق من جنوب سيناء تكون مثيرة للأتربة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وعلى شمال الصعيد، معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يكون طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين على القاهرة، فإن الصغرى 17 والعظمى 28 والإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 26.

أما شرم الشيخ، الصغرى 23، والعظمى 33، والغردقة الصغري 24 والعظمى 32، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 27.