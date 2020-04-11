الأرصاد: طقس الأحد معتدل.. والصغرى 14 درجة في القاهرة

تشهد البلاد غدا الأحد، أجواء معتدلة نهارًا شديدة البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديدة البرودة ليلا، شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وأضافت أن حالة الطقس علي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدلة نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة إلي نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر وخليج السويس.

فيما تشهد شمال وجنوب الصعيد، طقسا معتدلا نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، على القاهرة الصغرى 14 والعظمي 25 والإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21، أما شرم الشيخ الصغري 18 والعظمى 28.