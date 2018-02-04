الأرصاد: طقس الأحد مائل للدفء.. والعظمي بالقاهرة 27

المال - خاصيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة اليوم الأحد، ليسود البلاد طقس دافىء على السواحل الشمالية مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ح



المال – خاص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة اليوم الأحد، ليسود البلاد طقس دافىء على السواحل الشمالية مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد ومدن القناة تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على أقصى الغرب مثيرة للأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 12 27

الإسكندرية 10 25

مطروح 10 25

بورسعيد 14 23

دمياط 14 21

العريش 08 24

رفح 09 24

الإسماعيلية 10 27

السويس 12 26

طابا 13 24

كاترين 08 21

شرم الشيخ 17 26

الغردقة 13 27

مرسى علم 14 28

الفيوم 11 27

بنى سويف 09 27

المنيا 07 27



أسيوط 09 28

سوهاج 08 29

قنا 08 30

الأقصر 09 31

أسوان 11 32



الوادى الجديد 09 28

شلاتين 20 26

حلايب 18 24

