الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح سريعة في طريقها إلى القاهرة والإسكندرية

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن آخر صور للأقمار الصناعية أشارت إلى تكون سحب رعدية يصاحبها سقوط أمطار وهبات رياح عالية السرعة مثيرة للرمال والاتربة على الإسكندرية والقاهرة.

وتابعت الأرصاد أنه تشهد محافظات الدلتا، الإسماعيلية، الشرقية، بورسعيد، دمياط، السويس والعريش نفس الظواهر المذكورة أعلاه، تصل إلى شمال الصعيد عند الفيوم وبني سويف والمنيا.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تستمر فرص سقوط الأمطار حتى دخول الليل، مشيرة إلى أن السحب الرعدية موجودة حاليا على السادات، دمنهور وطنطا يصاحبها سقوط أمطار غزيرة. صورة من الأقمار الصناعية

حالة الطقس اليوم في مصر

وتشهد حالة الطقس اليوم الخميس، عدم استقرار في الأحوال الجوية، حيث تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا علي مناطق من القاهرة، الجيزة، القليوبية، الوجه البحري ومدن القناة.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للبرودة نهارًا، باردة ليلا، والرياح نشطة، مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية علي محافظات السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

وعلى جنوب سيناء، فالطقس دافئ نهارا، بارد ليلا، والرياح نشطة، مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول علي بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ومنطقة خليجى السويس والعقبة.

فيما يكون طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة. حالة الطقس ودرجات الحرارة

وعن درجات الحرارة الخميس، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 19 والصغرى 13 وفي الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11.

أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13 درجة للصغري.

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج مابي 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وبلغت نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة 75 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و 20 للصغري.