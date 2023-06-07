الأرصاد: رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية غدا الخميس

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تنويها هاما بشأن حالة عدم الاستقرار التى سوف تشهدها البلاد غدا الخميس.

وأضافت الأرصاد أنه اعتبارا من غد الخميس ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء تكون أقل حدة عن الحالة السابقة 1 يونيو الجاري.

ولفتت الأرصاد إلى أن هذه الحالة يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية ولكن يكون أقل حدة عما شاهدناه الأسبوع الماضي.

إذ من المتوقع أن يصاحبها سرعة هبات للرياح أقل شدة، كما تسقط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ويصاحبها نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وأشارت الأرصاد إلى ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.