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الأرصاد : ذورة عدم الاستقرار حتى ظهر غد والتحسن يبدأ في المساء وسط فرصة لسقوط الأمطار

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز التحاليل والاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد اعتباراً من اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وزيادة في سرعة الرياح المحملة بالأتربة وصلت لحد العواصف على المناطق الغربية والطرق…

المال - خاص 11:02 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 11:02 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز التحاليل والاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد اعتباراً من اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وزيادة في سرعة الرياح المحملة بالأتربة وصلت لحد العواصف على المناطق الغربية والطرق الصحراوية والسريعة وشهدت تدني في معدلات الرؤية الافقية خلال الساعات الماضية “


وتوقعت في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON أن تستمر حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد غداً الاربعاء لتشمل معظم مناطق الجمهورية مصحوبة بتدني في الرؤية الافقية بسبب الرياح الجنوبية الغربية المصاحبة لحالة عدم الاستقرار والتي تجلب معها كتل هوائية محملة بالاتربة من الصحراء الغربية “

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وأشارت إلى أن تلك التحركات للرياح والاتربة والتي تصل لحد العاصفة ستؤدي لارتفاع الامواج ومستوى المياه على مستوى سطح البحر لارتفاع قد يصل إلى خمسة أمتار وهو مادفع لاتخاذ قرار إغلاق ميناء وبوغاز إسكندرية حيث وصلت اليوم إرتفاعات الامواج لاربعة أمتار ومن المتوقع أن تصل غداً لمستوى خمسة أمتار “


وتوقعت خبيرة الأرصاد أن تمتد ذات الحالة على كافة المدن المطلة على ساحل البحر الابيض المتوسط قائلة مصحوبة بتساقط للامطار على السواحل الشمالية في الاسكندرية ومطروح ورشيد وبلطيم وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط والعريش ورفح وستكون أمطار متوسطة الشدة “

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وأوضحت أن مناطق جنوب الدلتا وبعض مناطق القاهرة الكبرى قد تشهد سقوط أمطار خفيفة مساء الغد لكن الفرصة تقل وتصبح ضعيفة جداً بالنسبة للقاهرة الكبرى تحديداً ولاتتجاوز 20% وستكون خفيفة إن حدثت “.


وحول أحوال الطقس في الصعيد قالت إن شمال ووسط الصعيد ستتأثر بالرياح المحملة بالاتربة حيث تؤثر على معظم مناطق الجمهورية لكن الامطار ستكون فرصتها أكبر في السواحل الشمالية فقط .

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وحددت شاكر موعد ذروة العاصفة الترابية غداً بداية من صباح الغد وحتى بعد الظهيرة قائلة : “ستكون في الصباح وحتى الظهرية ومع المساء تبدأ الرياح تهدأ وتتحسن الرؤية الأفقية”.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ونشاط كبير في سرعة الرياح وعلى إثر ذلك قررت كلاً من محافظتي الاسكندرية ومطروح تعليق الدراسة غداً الاربعاء بعد التنسيق مع مدييرات التعليم المختصة وإرجاء إمتحان مادة اللغة الانجليزية للاسبوع القادم بالنسبة للصف الرابع الابتدائي

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بقلم المال - خاص

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