الأرصاد: درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 26 للعظمى.. واضطراب حالة البحر المتوسط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المحافظات المصرية، وتسجل فى القاهرة 28 للعظمى، وأسوان 35، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الارصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة تسجل 28 للعظمي و 18 للصغري، والاسكندرية 26 للعظمي و 20 للصغري، وطنطا 29 للعظمي و 19 للصغري.

درجات الحرارة غدا

كما تصل درجات الحرارة غدا فى المنصورة 28 للعظمي و19 للصغري، وشبين الكوم 28 للعظمي و 19 للصغرى، ودمنهور 27 للعظمي و 18 للصغري، ومرسي مطروح 26 للعظمي و 16 للصغرى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة غدا فى سيوة 26 للعظمي و 14 للصغري، وبورسعيد 28 للعظمي و 23 للصغري، والسلوم 26 للعظمي و 15 للصغري، ودمياط 28 للعظمي و 21 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى رفح 27 للعظمي و 18 للصغري، وراس سدر 31 للعظمي و 18 للصغري، ونخل 29 للعظمي و 11 للصغري، ونويبع 31 للعظمي و 22 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى السويس 29 للعظمي و 20 للصغري، وطابا 28 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 26 للعظمي و 11 للصغري، والطور 28 للعظمي و 22 للصغري، وشرم الشيخ 32 للعظمي و 22 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى سوهاج 32 للعظمي و 17 للصغري، واسيوط 31 للعظمي و 16 للصغري، وقنا 34 للعظمي و 18 للصغري، وادفو 35 للعظمي و 20 للصغري، والوادي الجديد 34 للعظمي و 14 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع الارصاد ان تصل نسبة الرطوبة غدا فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية ان كافة المدن تشهد طقس لطيف فى اول الليل مائل للبرودة فى اخره وفى الصباح الباكر على كافة الانحاء، وطقس حار نهارا على جنوب الصعيد.

كما تتكون شبورة مائية تكون كثيفة فى الفترة من 5 الى 7 فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس فى البحر المتوسط تتراوح من معتدلة الى مضطربة مع ارتفاع امواج تصل الى 2.5 متر، فيما تصل حالة البحر الاحمر الى معتدلة بارتفاع أمواج إلى 2 متر.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على كل المحافظات المصرية: