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«الأرصاد» : درجات الحرارة غدا الأحد تسجل فى القاهرة 34 للعظمى

وتبلغ درجات الحرارة غدًا فى أسوان 38 للعظمى
عصام عميرة 5:14 م, السبت, 11 سبتمبر 21 5:14 م, السبت, 11 سبتمبر 21

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة، غدًا الأحد، على مختلف المدن والمحافظات المصرية، ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على تلك الأنحاء.

درجات الحرارة غدًا فى القاهرة

وذكرت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة غدًا فى القاهرة تسجل 34 للعظمى، و23 للصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى، و23 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى، و23 للصغرى، ووادي النطرون 33 للعظمى، و24 للصغرى.

درجات الحرارة غدًا فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة غدًا فى الإسكندرية 33 للعظمى، و25 للصغرى، ومرسى مطروح 33 للعظمى، و22 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى، و23 للصغرى، والسلوم 33 للعظمى، و24 للصغرى.

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درجات الحرارة غدًا فى السويس

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدًا فى مدن القناة تسجل فى بورسعيد 31 للعظمى، و25 للصغرى، والسويس 31 للعظمى، و21 للصغرى، والإسماعيلية 32 للعظمى، و21 للصغرى، والعريش 31 للعظمى، و22 للصغرى.

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة غدًا تبلغ فى رفح 31 للعظمى، و23 للصغرى، ورأس سدر 32 للعظمى، و23 للصغرى، ونخل 30 للعظمى، و17 للصغرى، والمنصورة 32 للعظمى، و23 للصغرى، ونويبع 33 للعظمى، و26 للصغرى.

درجة الحرارة فى طابا

وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدًا فى طابا 34 للعظمى، و23 للصغرى، وكاترين 29 للعظمى، و16 للصغرى، والطور 31 للعظمى، و26 للصغرى، وشرم الشيخ 35 للعظمى، و27 للصغرى، والغردقة 34 للعظمى، و26 للصغرى.

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وتتوقع الأرصاد أن تصل درجة الحرارة غدًا فى سوهاج إلى 37 للعظمى، و26 للصغرى، وأسيوط 35 للعظمى، و22 للصغرى، وبني سويف 33 للعظمى، و25 للصغرى، والمنيا 33 للعظمى، و22 للصغرى.

كما تسجل درجات الحرارة غدًا فى أسوان 38 للعظمى، و25 للصغرى، والأقصر 38 للعظمى، و26 للصغرى، وإدفو 37 للعظمى، و25 للصغرى، والوادي الجديد 37 للعظمى، و24 للصغرى، وشلاتين 37 للعظمى، و28 للصغرى.

نسبة الرطوبة غدًا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن نسبة الرطوبة غدًا على القاهرة تصل إلى 86 للعظمى، و30 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى، و40 للصغرى، وشمال الصعيد 40 للعظمى، و25 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

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سرعة الرياح غدًا

وذكرت أن هناك نشاطًا لحركة الرياح غدًا على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتسجل سرعتها فى القاهرة 12 عقدة، والسواحل الشمالية 20 عقدة، وشمال الصعيد 18 عقدة، وجنوب الصعيد 14 عقدة.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدًا على مختلف المدن والمحافظات:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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