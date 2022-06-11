الأرصاد: درجات الحرارة تتجاوز 40 لأول مرة على القاهرة في الظل هذا العام

أفادت الأرصاد الجوية، بأنه لأول مرة تتجاوز درجات الحرارة حاجز 40 درجة على القاهرة فى الظل خلال هذا العام.

وأضافت أن المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلت درجة حرارة الآن على القاهرة الكبرى ( الساعة 3 عصرا) 42 درجة مئوية.

أما عن درجات الحرارة على شمال الصعيد فهي 43 درجة مئوية وجنوب الصعيد 44 درجة مئوية.

ومن المتوقع دخول الجبهة الباردة وتغير مصدر الكتلة الهوائية واتجاه الرياح إلى شمالية غربية على غرب البلاد تمتد إلى المناطق الداخلية للبلاد مع تقدم الوقت، تعمل على تحسن نسبى فى درجة الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومن المتوقع أيضا أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى نتيجه اختلاف الكتل الهوائية.