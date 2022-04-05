الأرصاد: حالة الطقس اليوم الثلاثاء شديد الحرارة وتحذير من التعرض للشمس

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، مع انخفاض كبير فى نسب الرطوبة.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية.

وأكدت الأرصاد الجوية، أنه من الأفضل عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

الطقس في القاهرة

وتابعت الأرصاد، أن هناك أتربة عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فشديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 39، والصغرى 22، وفي الإسكندرية العظمى 36، والصغرى 20.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 37، والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 22.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و24 للصغرى، وعلى محافظة قنا 41 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

درجات الحرارة والطقس

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمى، و23 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 42، والصغرى 22.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح جنوبية شرقية.

فصل الربيع

فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف، إذ يتسم مناخ فصل الربيع بالاعتدال فى درجات الحرارة على معظم المدن خلال تلك الفترة.

وعادة يشهد فصل الربيع يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجة الى الصحراء الغربية لمصر يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو مايعرف برياح الخماسين.

وتتكون رياح الخماسين خلال فصل الربيع من رياح مثيرة للرمال والاتربة تؤدي الى تدهور الرؤية الافقية على الطرق ويصاحب تلك الحالة موجات شديدة الحرارة.