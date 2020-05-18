الأرصاد توضح حقيقة تعرض مصر لأعلى درجات الحرارة في العالم غدا

حذرت من تعرض المواطنين مباشرة لآشعة الشمس غدا ، ما قد يؤدي إلى ضربات شمسية.

أكد مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، محمود شهيد ، أن مصر ستشهد غدا ارتفاعا في درجات الحرارة ، استمرارا لموجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد منذ نحو أسبوع.

وقال محمود شاهين في مداخلة مع برنامج التاسعة مساءا الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة المصرية الأولى: “بنقول موجة شديدة الحرارة وليس أعلى درجة حرارة في العالم .. النهاردة طلعنا بيان ان من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة معانا ارتفاع درجات الحرارة لكنها لم تبلغ الذروة بعد كما حدث في مثل هذا التوقيت من العام الماضي.

وكانت وسائل التواصل الإجتماعي تداولت خبرا مجهول المصدر يشير إلى أن مصر ستتعرض لأعلى درجات الحرارة الجوية غدا الثلاثاء على مستوى العالم.

وتابع شاهين: “السنة اللي فاتت في هذه الأيام ارتفعت درجة الحرارة على القاهرة 46 أما هذه الموجة هي معدلات طبيعية ما بين 42-43 وغدا درجات الحرارة كذلك على القاهرة مفيش حاجة اسمها أعلى درجة حرارة في العالم غدا”.

وحذر شاهين من تعرض المواطنين مباشرة لآشعة الشمس غدا ، ما قد يؤدي إلى ضربات شمسية.

وقال إن الأجواء ستتحسن بدءا من الجمعة القادمة ، مؤكدا أن درجات الحرارة الحالية لم تبلغ ذروتها ، وأقل من مثيلاتها في نفس التوقيت من العام الماضي.

وتابع: “نحذر من التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المتوقعة هي للجو في الظل وليس أثناء التعرض المباشر لآشعة الشمس ما سيحدث غدا هو استمرار فقط لموجة شديدة الحرارة بدأت مع أول الأسبوع وهناك توقع بسقوط أمطار على شمال وجنوب الصعيد ووصلت لسيول في بعض المناطق ويوم الجمعة القادم سنشهد انخفاض ملحوظة في درجات الحرارة”.