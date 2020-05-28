«الأرصاد» توضح أسباب الموجة الباردة المؤثرة على مصر الأيام الحالية

ردت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية على التساؤلات حول الموجة الباردة نسبياً المؤثرة على مصر هذه الأيام، وهل هي طبيعية في هذا الوقت من العام حتي تسجل القاهرة 28 درجة ونحن علي مشارف شهر يونيو؟.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خرائط الطقس، موضحة أن هذا الانخفاض يأتي تبعاً للكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العليا يرافقها كتلة باردة نسبياً علي السطح.

وبينت الهيئة أن خريطة الحرارة علي مستوي 850 ملي بار “اليمني” توضح نمط رائع للكتلتين الحارة والباردة المؤثرة علي كل من أوروبا وشمال إفريقيا.

وأشارت إلى أن الكتلة الباردة “اللون الأزرق” فهي حوض علوي بارد يؤثر علي شرق أوروبا وإفريقيا يجلب الهواء البارد من شمال أوروبا لذلك يسود طقس لطيف علي جميع الأنحاء كما توضح الخريطة “اليسري” مرتفع جوي ذو قيم ظغطية عالية ممتد من المحيط الأطلنطي ليشمل شمال إفريقيا وأوروبا.

وأضافت أن الكتلة الحارة “اللون الأحمر” فهي أخدود علوي حار يؤثر علي أوروبا الغربية يصاحبه طقس مستقر وحار يبدأ يتفتت ويتجه ببطء شرقا حتي يؤثر علي شرق أوروبا وإفريقيا خلال الأيام القادمة ويرافقه ارتفاع في درجات الحرارة تصل مصر منتصف الأسبوع القادم.