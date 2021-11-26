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الأرصاد تنظم دورة تفسير واستخدام مخرجات النماذج العددية في عمليات التنبؤ بالطقس

بالتنسيق مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
دعاء محمود 5:20 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21 5:20 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

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نظم المركز الإقليمي للتدريب التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية لوزارة الطيران المدني دورة تدريبية بعنوان “تفسير واستخدام مخرجات النماذج العددية في عمليات التنبؤ بالطقس “.

جاء ذلك بالتنسيق مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حيث تم تقسيم الدورة التدريبية إلي جزئين جزء أون لاين شارك فيه 33 مشاركا من الدول الإفريقية والأسيوية (الجزائر – ليبيا – تنزانيا – مادغشكر – ليبريا – مورشيوس – ماريمار – المملكة العربية السعودية – البحرين – اليمن)، علي أن يتم اختيار افضل 15 مشارك لحضور الجزء الثاني من الدورة في مركز القاهرة الإقليمي للتدريب بالهيئة العامة للأرصاد الجوية وذلك العام المقبل.

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وتهدف الدورة إلى تحسين التنبؤ بالطقس بإستخدام مخرجات النماذج العددية مع مواكبة احدث الأساليب المتبعة، بالإضافة إلى استخدام مخرجات النماذج العددية لتقديم خدمات أكثر دقة وفق احتياج العملاء.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى نحو تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية والعربية الشقيقة بما يتماشى مع سياسة الحكومة المصرية لدعم مصر لدول الجوار في مختلف المجالات.

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بقلم دعاء محمود

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