لايف

«الأرصاد» تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن الموجة شديدة الحرارة التى تتأثر بها البلاد خلال الفترة الحالية مستمرة حتى غدا الخميس. وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بدءًا من يوم الجمعة المقبل بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات. وتتوقع الأرصاد،…

دعاء محمود 6:25 م, الأربعاء, 6 أبريل 22 6:25 م, الأربعاء, 6 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أفادت الأرصاد الجوية، بأن الموجة شديدة الحرارة التى تتأثر بها البلاد خلال الفترة الحالية مستمرة حتى غدا الخميس.

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بدءًا من يوم الجمعة المقبل بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات.

وتتوقع الأرصاد، أن تسجل القاهرة الكبري 32 درجة عظمي وعليه فسوف تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا يوم بعد يوم ولكن لن تصل إلى برودة الشتاء.

اقرأ أيضا  وزير الأوقاف: افتتاح 52 مسجدا الجمعة المقبلة (فيديو)

ونوهت الأرصاد، بأن الأجواء ستكون ربيعية خلال ساعات النهار تميل للبرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر.

ووجهت الأرصاد نصائح بأنه يمكن تخفيف الملابس خلال ساعات النهار ولكن مع الحفاظ على قطعة ثقيلة ليلًا وخلال الصباح الباكر خاصة للأطفال وكبار السن.

وأكدت الأرصاد، أنه يظل التغير السريع والمفاجئ في درجات الحرارة وتوارد الموجات الحارة والباردة من سمات فصل الربيع.

اقرأ أيضا  وزير المالية : كل التقدير لدور البنك الدولى فى دعم منظومة التأمين الصحى الشامل
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

وزير المالية : كل التقدير لدور البنك الدولى فى دعم منظومة التأمين الصحى الشامل

رجب عزالدين 6:25 م, الأربعاء, 6 أبريل 22

الحكومة توافق على تعديلات باتفاقية منحة الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة التمويل

صفية حمدي 6:14 م, الأربعاء, 6 أبريل 22

«مطابقة للمواصفات».. مصدر أمني يكشف نتائج تحليل عينات «الشيكولاته المخدرة»

أماني عوض 6:06 م, الأربعاء, 6 أبريل 22

درجات الحرارة غدا.. شديد الحرارة نهارًا والعظمى على القاهرة 40

عصام عميرة 5:21 م, الأربعاء, 6 أبريل 22

مجلس الوزراء يوافق على قرار بتنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة

صفية حمدي 4:48 م, الأربعاء, 6 أبريل 22

القبض على مزور أختام شعار الجمهورية في القاهرة

أماني عوض 4:06 م, الأربعاء, 6 أبريل 22