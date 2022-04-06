أفادت الأرصاد الجوية، بأن الموجة شديدة الحرارة التى تتأثر بها البلاد خلال الفترة الحالية مستمرة حتى غدا الخميس.

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بدءًا من يوم الجمعة المقبل بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات.

وتتوقع الأرصاد، أن تسجل القاهرة الكبري 32 درجة عظمي وعليه فسوف تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا يوم بعد يوم ولكن لن تصل إلى برودة الشتاء.

ونوهت الأرصاد، بأن الأجواء ستكون ربيعية خلال ساعات النهار تميل للبرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر.

ووجهت الأرصاد نصائح بأنه يمكن تخفيف الملابس خلال ساعات النهار ولكن مع الحفاظ على قطعة ثقيلة ليلًا وخلال الصباح الباكر خاصة للأطفال وكبار السن.

وأكدت الأرصاد، أنه يظل التغير السريع والمفاجئ في درجات الحرارة وتوارد الموجات الحارة والباردة من سمات فصل الربيع.