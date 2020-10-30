الأرصاد تكشف عن خريطة سقوط الأمطار في المحافظات خلال 6 أيام

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنبؤا بالأماكن التي من المتوقع سقوط أمطار عليها وشدتها خلال الفترة من يوم السبت 31 أكتوبر وحتي الخميس 5 نوفمبر، وذلك حرصا من الهيئة على متابعة الحالة الجوية التى ستتعرض لها البلاد.

ورصدت” المال” في هذا التقرير، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة علي كافة الأنحاء خلال الفترة المذكورة إعلاه.

يوم السبت 31 أكتوبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية للبلاد والتي تضم (السلوم – مطروح – الاسكندرية ).

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء والتي تضم ( حلايب – شلاتين – رأس بنس – كاترين).

أمطار خفيفة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد والتي تضم ( المنيا – اسيوط – بحيرة ناصر – أبو سمبل).

حالة الطقس ودرجات الحرارة

الأحد 1 نوفمبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والتي تضم ( القاهرة – القليوبية – الجيزة ).

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري وتضم ( بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد وتضم (السلوم – مطروح- الإسكندرية – رشيد).

سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وتضم ( حلايب – شلاتين – رأس بنس – القصير – مرسى علم – الغردقة – الزعفرانة- رأس غارب).

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء ( كاترين – رأس سدر).

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد وتضم ( الفيوم – المنيا اسيوط – سوهاج – الأقصر).

الاثنين 2 نوفمبر

أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ( القاهرة – القليوبية – الجيزة ).

أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري ( بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة).

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء ( السلوم – مطروح- الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش(.

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب – شلاتين – رأس بناس – القصير ).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الزعفرانة- رأس غارب – الغردقة).

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على وسط وجنوب سيناء ومدن القناة السويس – كاترين – رأس سدر ).

يوم الثلاثاء 3 نوفمبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( السلوم – مطروح- الإسكندرية . رشيد – بورسعيد – العريش).

أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري ( بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب – شلاتين ).

الأربعاء 4 نوفمبر

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( السلوم – مطروح – الاسكندرية – رشيد – بورسعيد العريش ).

أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري ( بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب – شلاتين ).

حالة الطقس

الخميس 5 نوفمبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( السلوم – مطروح- الاسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش ).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري ( بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة).

أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، إلي أن هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة علي مناطق سقوط الأمطار الرعدية تقل معها الرؤية الأفقية.