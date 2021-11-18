«الأرصاد» تكشف عن أماكن سقوط الأمطار غدًا الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار غدًا الجمعة، والذي يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة وأجواءً مائلة للبرودة في آخر الليل.

أماكن سقوط الأمطار

وأضافت الأرصاد الجوية، أن أماكن سقوط الأمطار غدًا تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا الجمعة

وتشهد حالة الطقس، غدًا الجمعة، أجواء معتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس غدًا في القاهرة

ونوهت الأرصاد، بأن هناك تكون للشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة الحرارة نهارًا، شبورة صباحا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارًا، شبورة صباحًا على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كل أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 24، والصغرى 16، وفي الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 17.

أما شرم الشيخ فالعظمى 26، والصغرى 20، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26، والصغرى 20.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 24، والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 24، والصغرى 11.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الجمعة ، في محافظة أسوان 29 درجة للعظمى، و 17 للصغرى، وعلى محافظة قنا 29 درجة للعظمى، و 17 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 28 للعظمى، و 16 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 27، والصغرى 17. درجات الحرارة

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.