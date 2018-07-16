الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة في مدينة القاهرة

أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن سبب الشعور بارتفاع درجات الحرارة هو ارتفاع الرطوبة في الجو والتي تصل حالياً إلي نسبة 80% مقارنة بنحو 50 إلي 60% في الأعوام الماضية وذلك علي مدينة القاهرة.

وأضاف عبدالعال لـ”المال”، أنه كلما ارتفعت نسبة الرطوبة شعرنا بدرجات حرارة أعلي، مؤكداً أن هناك نصائح يجب علي المواطنين اتباعها خلال فترة الصيف للوقاية منها استخدام غطاء للرأس لحمايته من الشمس خاصة لو طالت مدة السير تحت أشعة الشمس وإعادة ثقافة استخدام الشمسية.

وتابع عبدالعال أنه لا بد من الحرص طوال فصل الصيف على شرب المياه وعدم انتظار الشعور بالعطش وذلك للحفاظ على رطوبة الجسم، وفي حال شعر أي مواطن وخاصة الأطفال وكبار السن بارتفاع درجات الحرارة لابد من الذهاب فورا لأقرب مستشفى لتلقى العلاج.

وقدم رئيس الهيئة نصائح للمصطافين والتي تتمثل في عدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس خلال الفترة من الـ12 ظهراً وحتي الـ3 عصراً، أما السائقون فلابد من عدم ملء تانك البنزين وضرورة ترك جزء في التانك فارغ وذلك للسماح بعملية تبخر البنزين أثناء ارتفاع درجات الحرارة حتي نتجنب حدوث انفجار للسيارة.

وأضاف أنه يجب علي السائق عدم ملءالإطارات على السعة القصوى والسماح بوجود مساحة بدرجتين علي الأقل وذلك لإعطاء الفرصة لتمدد الهواء نتيجة الحرارة.