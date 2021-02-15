الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وسرعة الرياح حتى الخميس المقبل

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الفترة من غد الثلاثاء 16 فبراير وحتى يوم الخميس 18 فبراير 2021.

يأتي ذلك حرصا من الأرصاد الجوية، على إتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

ورصدت “المال” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة بشأن حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار وسرعة الرياح والتى أصدرتها الأرصاد الجوية خلال تلك الفترة وهي كالأتي:

يوم الثلاثاء

تشهد السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانا وتضم مناطق السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

سقوط أمطار متوسطة ورعدية مصحوبة بالبرد علي السواحل الشرقية ووسط سيناء وتضم مناطق (العريش ورفح ورأس سدر وسانت كاترين)، مع فرص لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والشرقية والمنوفية، بينما تكون خفيفة على الفيوم وبني سويف، مع صقيع على المزوروعات ليلا.

الظواهر الجوية ودرجات الحرارة

تشهد القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحري، نشاط للرياح مثيرة للرمال بسرعة 35 إلى 40 كم، ودرجة الحرارة العظمى 14 إلى 15 درجة والصغري 6 إلى 7 درجات.

السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى تشهد نشاط في الرياح بسرعة 45 إلى 60 كم يؤدي لاضطراب في الملاحة على البحر المتوسط.

السواحل الشرقية ووسط سيناء وجنوب الصعيد تشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال بسرعة من 35 إلى 50 كم، بينما تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد بسرعة 40 إلى 50 كم.

يوم الأربعاء

أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد على مطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

أمطار متوسطة ورعدية مصحوبة بالبرد على العريش ورفح ورأس سدر وسانت كاترين، مع فرص لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والغربية والشرقية والمنوفية، بينما تكون خفيفة على الفيوم وبني سويف، مع صقيع على المزوروعات ليلا.

الظواهر الجوية ودرجات الحرارة

تشهد القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحري، نشاط للرياح مثيرة للرمال بسرعة 45 إلى 50 كم، وتنخفض درجات الحرارة العظمى.

السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى تشهد نشاط للرياح بسرعة 50 إلى 60 كم يؤدي لاضطراب في الملاحة على البحر المتوسط، مع انخفاض درجات الحرارة.

السواحل الشرقية ووسط سيناء وجنوب الصعيد تشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال بسرعة من 40 إلى 60 كم، بينما تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد بسرعة من 50 إلى 60 كم.

يوم الخميس