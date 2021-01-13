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الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدًا الخميس.. متوسطة على الإسكندرية

وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية
دعاء محمود 5:31 م, الأربعاء, 13 يناير 21 5:31 م, الأربعاء, 13 يناير 21

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة لسقوط الأمطار المتوقعة غدًا الخميس، حرصا من الهيئة على اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة على مناطق من الاسكندرية، مطروح والسلوم على فترات متقطعة، كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من دمياط، بورسعيد، العريش ورفح على فترات متقطعة.

وتشهد مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ووسط سيناء وخليج العقبة سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي فترات متقطعة من اليوم.

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الطقس فى القاهرة

ونوهت الأرصاد الجوية، بأن هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب البلاد، وذلك غد الخميس.

اضطراب فى الملاحة

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي لاضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط، كما تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية، مرضى الصدر والجيوب الأنفية من الخروج فى هذه الأجواء، مع مطالبتهم بإغلاق النوافذ جيداً، خاصة مع استمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة.

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ويشهد مساء اليوم الأربعاء انخفاض فى درجات الحرارة، وذلك بسبب تحرك المنخفض الجوى جنوبا ليؤثر على شمال البلاد بكتلة هوائية شمالية باردة، كما يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية.

ويتمركز المنخفض الجوى المؤثر على البلاد حاليا فى البحر المتوسط جنوب اليونان ويؤثر على شمال البلاد برياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والاتربة.

الطقس
الطقس

المنخفض الجوى

وكانت البلاد شهدت فترة طويلة من الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تأثرت خلالها بظاهرة الضباب التى أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية على معظم المناطق الشمالية.

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ولكن بداية من اليوم بدأت كتلة هوائية ضمن منخفض جوي، حيث تتأثر البلاد برياح جنوبية غربية نشطة مثيرة للأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الغربية وشمال الدلتا.

وعن درجات الحرارة اليوم الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 25 والصغرى 13 وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17 درجة للصغري.

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بقلم دعاء محمود

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