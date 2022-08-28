«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء فصل الصيف 2022 وبدء الخريف

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد انتهاء فصل الصيف 2022 في 20 سبتمبر المقبل، ليبدأ فصل الخريف وانخفاض درجات الحرارة تدريجيًا عن معدلات 30 درجة للعظمى على أغلب المدن، وتبدأ حالة عدم الاستقرار وتساقط للسيول على جنوب البلاد والمناطق الجبلية.

انتهاء فصل الصيف

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد، أن فصل الصيف بدأ 21 يونيو الماضي، واستمر لمدة 3 أشهر حتى سبتمبر، إذ يعد فصل الصيف من أكثر الفصول استقرارًا، إذ تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة.

بدء فصل الخريف

وذكر أن أهم الظواهر الجوية التى تشهدها البلاد خلال فصل الخريف بعد انتهاء فصل الصيف هو انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي، ويظهر تكون السحب وتساقط الأمطار والضباب في هذا الفصل بشكل من خفيف الى متوسط، إضافة إلى تساقط أوراق الاشجار.

وتابع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الخريف يعتبر من الفصول الانتقالية من حرارة ورطوبة فصل الصيف الى أمطار وانخفاض درجات الحرارة فى فصل الشتاء، ويتسم بالاعتدال في درجات الحرارة.

الظواهر الجوية فى فصل الخريف

وحذر من بعض حالات عدم الاستقرار فى فصل الخريف وتكون منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار فى طبقات الجو العليا وتعمل على تساقط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد المنخفض السوداني الموسمي والذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة وتساقط الامطار بشكل غزير يتسبب فى تكون السيول على المناطق الجبلية.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض فى التقرير توقعات درجات الحرارة اليوم الأحد على المدن المصرية، وتبلغ فى القاهرة 34 للعظمى و 25 للصغرى، و 36 المحسوسة، شبين الكوم 34 للعظمى و 25 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى و 26 للصغرى، وطابا 39 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى وكاترين 36 للعظمى و 20 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 30 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في الاسكندرية 31 للعظمى و 25 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 23 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى، و سيوة 37 للعظمى و 23 للصغرى.

وتصل درجات الحرارة اليوم فى طنطا 33 للعظمى و 25 للصغرى، وبورسعيد 31 للعظمى و 25 للصغرى، ودمياط 30 للعظمى و 25 للصغرى، والإسماعيلية 35 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى الغردقة 38 للعظمى و 28 للصغرى، و شرم الشيخ 39 للعظمى و 29 للصغرى، وطابا 39 للعظمى و 26 للصغرى، ونخل 36 للعظمى و 21 للصغرى، ونويبع 40 للعظمى و 27 للصغرى، وكاترين 36 للعظمى و 20 للصغرى.