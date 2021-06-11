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الأرصاد تعلن درجات حرارة غدًا السبت والعظمى في أسوان تسجل 46

تسجل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 29 للعظمي
عصام عميرة 7:03 م, الجمعة, 11 يونيو 21 7:03 م, الجمعة, 11 يونيو 21

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تتوقع هيئة الأرصاد أن تسجل درجات الحرارة غدا السبت فى القاهرة 35 للعظمي و21 للصغري، والإسكندرية تبلغ 29 للعظمي و19 للصغري، وطنطا 35 للعظمي و21 للصغري، ودمنهور 34 للعظمي و21 للصغري، وتتراوح حالة البحر الاحمر من معتدلة الى مضطربة مع ارتفاع الأمواج بين 2 الى 2.5 متر.

درجات الحرارة غدا

وأضافت هيئة الارصاد الجوية ان درجات الحرارة غدا السبت تسجل فى بلطيم 29 للعظمي و20 للصغري، ومطروح 26 للعظمي و20 للصغري، والسلوم 26 للعظمي و20 للصغري، وسيوة 37 للعظمي و22 للصغري.

درجات الحرارة فى بوسعيد

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 29 للعظمي و19 للصغري، ودمياط 28 للعظمي و20 للصغري، والمنصورة 35 للعظمي و21 للصغري، والإسماعيلية 36 للعظمي و 25 للصغري، والسويس 37 للعظمي و25 للصغري.

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وذكرت الارصاد الجوية ان درجات الحرارة غدا فى العريش تسجل 30 للعظمي و 23 للصغري، ورفح 30 للعظمي و 23 للصغري، وراس سدر 38 للعظمي و 25 للصغري، ونخل 35 للعظمي و 22 للصغري، ونويبع 39 للعظمي و 26 للصغري.

الطقس فى القاهرة غدا

 وتتوقع هيئة الارصاد ان يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، فيما يسود طقس ليلا لطيف على مناطق القاهرة والوجة البحري والسوحل الشمالية ومعتدل على جنوب البلاد.

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وقالت الارصاد الجوية ان مدن القاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب البلاد تشهد نشاط لحركة الرياح، وتسجل سرعهتا على القاهرة 16 عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة، وشمال الصعيد 16 عقدة، وجنوب الصعيد 17 عقدة.

درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ

وأضافت ان درجة الحرارة غدا على طابا تبلغ 37 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 33 للعظمي و 20 للصغري، والطور 37 للعظمي و 25 للصغري، وشرم الشيخ 40 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 40 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و25 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا السبت تسجل فى اسوان 46 للعظمي و 27 للصغري، والاقصر 45 للعظمي و 26 للصغري، وادفو 46 للعظمي و 27 للصغري، وقنا 45 للعظمي و 26 للصغري، وسوهاج 44 للعظمي و 25 للصغري، واسيوط 43 للعظمي و24 للصغري.

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وتعرض “المال” تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن المصرية:

درجات الحرارة غدا
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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