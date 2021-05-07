«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدا والقاهرة تسجل 42 للعظمى بارتفاع 5 درجات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المحافظات المصرية، حيث ترتفع بمعدل 5 درجات مئوية على القاهرة وتبلغ 42 للعظمى و 23 للصغري، وتلامس 43 درجة أوقات الظهيرة، مع طقس شديد الحرارة على أغلب المدن نهارا.

وأضافت هيئة الارصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا السبت على الإسكندرية تسجل 39 للعظمى و 19 للصغرى، وطنطا 41 للعظمى و 21 للصغرى، ودمنهور 40 للعظمى و 21 للصغرى، وسيوة 44 للعظمي و 23 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا على بورسعيد تبلغ 30 للعظمى و 19 للصغري، ودمياط 30 للعظمي و 20 للصغري، والزقازيق 41 للعظمي و 21 للصغري، والسويس 37 للعظمى و 21 للصغري.

الطقس فى القاهرة

وقالت هيئة الارصاد الجوية إن مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد يسودها طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا على كافة المحافظات المصرية.

وتتوقع نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والاتربة على غرب البلاد، وتسجل سرعة الرياح في القاهرة 14 عقدة، فيما تبلغ فى السواحل الشمالية 23 عقدة، وشمال الصعيد 11 عقدة، كما تنشط في جنوب الصعيد وتسجل 16 عقدة.

درجة الحرارة في شرم الشيخ

وقالت الأرصاد الجوية إن درجة الحرارة غدا على المنصورة تسجل 41 للعظمى و 21 للصغري، وطابا 37 للعظمي و 26 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و 18 للصغري، وشرم الشيخ 38 للعظمى و 27 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة على الغردقة 39 للعظمي و 26 للصغري، و بني سويف 42 للعظمي و 24 للصغري، والمنيا 42 للعظمي و 24 لللصغري، واسيوط 43 للعظمي و 25 للصغري.

الطقس في أسوان

وتابعت هيئة الارصاد الجوية ان درجة الحرارة غدا على اسوان تسجل اعلى ارتفاع وتبلغ 44 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 43 للعظمي و 27 للصغري، وادفو 44 للعظمى و 27 للصغري، والوادي الجديد 44 للعظمى و 26 للصغري.

الرطوبة غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 40 للصغرى.

وذكرت ان شمال الصعيد تسجل نسبة الرطوبة فيها 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

وتعرض المال فيما يلي تقريرا بجدول درجات الحرارة على كافة الانحاء غدا السبت:

درجات الحرارة اليوم

وتعرض هيئة الأرصاد كافة درجات الحرارة اليوم المتوقعة على المحافظات المصرية، وتسجل فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 درجة، والصغرى 23 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19، طنطا 34 للعظمي و 21 للصغري، السلوم 31 للعظمي و 19 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة على شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26 درجة للصغري، وبورسعيد تسجل 30 للعظمي و19 للصغري، دمياط 30 للعظمي و 20 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة على دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 21، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 40 والصغرى 23 درجة، وشبين الكوم 37 للعظمي و 22 للصغري.