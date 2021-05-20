الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الجمعة.. والعظمى بالإسكندرية 27

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف الأنحاء، إذ تسجل في القاهرة الكبري 34 للعظمي و 20 للصغري، والإسكندرية 27 للعظمي و 19 للصغري، وشرم الشيخ 36 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 25 للصغري.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة الجمعة تسجل على دمنهور 32 للعظمي و 18 للصغري، ومطروح 26 للعظمي و 17 للصغري، والسلوم 27 للعظمي و 18 للصغري، وبلطيم 27 للعظمي و 19 للصغري.

الطقس في القاهرة

وتتوقع هيئة الارصاد أن يسود طقس حار نهارا على مدن القاهرة الكبري والوجة البحري و شمال الصعيد، ولطيف ليلا، مع حركة رياح نشطة تتراوح سرعتها من 16 الى 18 عقدة، فيما تشهد مدن جنوب سيناء وجنوب البلاد طقس شديد الحرارة نهارا و معندل ليلا.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا على مدن القناة تسجل في بورسعيد 27 للعظمي و 20 للصغري، والسويس 34 للعظمي و 19 للصغري، والاسماعيلية 34 للعظمي و 18 للصغري، والعريش 28 للعظمي و 19 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة على مدن الصعيد تسجل في اسيوط 36 للعظمي و 23 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 40 للعظمي و 24 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 25 للصغري.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة على اسوان تسجل 41 للعظمي و 26 للصغري، وادفو 41 للعظمي و 26 للصغري، والوادي الجديد 41 للعظمي و 23 للصغري، وحلايب 32 للعظمي و 27 للصغري.

الرطوبة غدا

وأضافت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة غدا الجمعة تسجل علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 35 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و15 للصغري.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجة الحرارة اليوم الخميس فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والصغرى 19 وفي الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، وعلى طنطا 34 للعظمي و19 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة على شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25 درجة للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و25 للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 35 والصغرى 18 درجة.

وتصل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 26 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 24 درجة.