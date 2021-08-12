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الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الجمعة وتسجل في الإسكندرية 32 للعظمي

ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد نهارا
عصام عميرة 2:38 م, الخميس, 12 أغسطس 21 2:38 م, الخميس, 12 أغسطس 21

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة غدا الجمعة المتوقعة على المحافظات المصرية، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية بسرعة 17 عقدة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 38 للعظمي و 26 للصغري، و 40 للدرجة المحسوسة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد، ومعتدل ليلا على كافة الأنحاء، وطقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتابعت إن درجات الحرارة غدا الجمعة في الإسكندرية 32 للعظمي و 26 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 26 للصغري، وشبين الكوم 37 للعظمي و 26 للصغري، ودمنهور 34 للعظمي و 25 للصغري.

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وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في مرسي مطروح 31 للعظمي و 25 للصغري، وسيوة 39 للعظمي و 24 للصغري، والسويس 37 للعظمي و 24 للصغري، والعريش 34 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى العريش

كما تسجل درجة الحرارة غدا في الزقازيق 37 للعظمي و 26 للصغري، والمنصورة 36 للعظمي و 25 للصغري، ورفح 33 للعظمي و 24 للصغري، والعريش 34 للعظمي و 25 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في طابا 35 للعظمي و 27 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و 19 للصغري، والطور 37 للعظمي و 24 للصغري، وشرم الشبخ 40 للعظمي و 30 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و 29 للصغري.

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الطقس فى الصعيد

وتصل درجة الحرارة غدا في مدن الصعيد إلى 40 للعظمي في سوهاج والصغري 26 ، وتبلغ في أسيوط 40 للعظمي و 25 للصغري، وقنا 40 للعظمي و 27 للصغري، والأقصر 41 للعظمي و 27 للصغري.

وقالت الأرصاد إن درجة الحرارة غدا في أسوان 42 للعظمي و 28 للصغي، وإدفو 42 للعظمي 28 للصغري، والوادي الجديد 41 للعظمي و 24 للصغري.

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الرطوبة غدا فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية ان تسجل نسبة الرطوبة غدا على القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

 وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن والمحافظات المصرية:

درجات الحرارة غدا الجمعة
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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