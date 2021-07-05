«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدا الثلاثاء فى مصر.. وتسجل فى الإسكندرية 32 للعظمي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، على مختلف المحافظات المصرية، وتبلغ فى القاهرة 36 للعظمي و24 للصغري، وطنطا 36 للعظمي و24 للصغري، وشبين الكوم 36 للعظمي و24 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا طقس حار نهارا على القاهرة والوجة البحري، ومعتدل ليلا، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا و معتدل ليلا، فيما تشهد مدن الصعيد طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء نهارا ومعتدل ليلا، وتصل الدرجة المحسوسة فى القاهرة الى 39 درجة.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وذكرت الارصاد الجوية، ان درجات الحرارة غدا الثلاثاء فى الاسكندرية 32 للعظمي و23 للصغري، ودمنهور 33 للعظمي و24 للصغري، وبلطيم 30 للعظمي و25 للصغري، ومرسي مطروح 30 للعظمي و22 للصغري.

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية، ان تسجل درجات الحرارة فى السويس 36 للعظمي و25 للصغري، والعريش 32 للعظمي و24 للصغري، وبورسعيد 31 للعظمي و25 للصغري، والاسماعيلية 37 للعظمي و 24 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ

وذكرت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة فى طابا تبلغ 34 للعظمي و 23 للصغري، و كاترين 34 للعظمي و 17 للصغري، والطور 32 للعظمي و 25 للصغري، وشرم الشيخ 37 للعظمي و 28 للصغري.

وتابعت الارصاد الجوية ان درجة الحرارة غدا فى مدن الصعيد تبلغ فى بني سويف 37 للعظمي و 25 للصغري، والمنيا 37 للعظمي و 24 للصغري، واسيوط 37 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و 26 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى اسوان 42 للعظمي و 28 للصغري، وقنا 40 للعظمي و 26 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و 27 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان تسجل نسبة الرطوبة غدا على القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وذكرت الارصاد الجوية، ان هناك شبورة مائية غدا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتسجل سرعتها فى شمال الصعيد 14 عقدة.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن: